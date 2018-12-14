مواجهات ليلية بين الشرطة المجرية وبين متظاهرين ضد "قانون العبودية"

شهدت العاصمة المجرية بودابست الليلة الماضية مواجهات بين الشرطة وبين مجموعة من المتظاهرين ضد قانون العمل الجديد المقترح والمعروف باسم "قانون العبودية" الذي يسمح لأرباب العمل طلب ما يصل إلى 400 ساعة من العمل الإضافي خلال السنة بدلاً من 250 ساعة.
وهتف المتظاهرون "خوَنة خونة" و"(فيكتور) أوربان (رئيس الحكومة) اذهب إلى الجحيم"، بالقرب من مبنى البرلمان حيث اندلعت المواجهات بينهم وبين المئات من عناصر الشرطة.
ويمنح المقترح الجديد أرباب العمل إمكانية تأخير سداد أجور الساعات الإضافية للعمال لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بعد أن كانت في السابق سنة واحدة فقط.
وأطلق قانون العمل الجديد ردود فعل غاضبة في أوساط العمال والنقابات والأحزاب، ضد الحكومة التي تقدمت بمشروع القانون للبرلمان، معتبرة أنه يعود بالفائدة على الموظفين الذين يرغبون بالعمل لساعات إضافية، وعلى أرباب العمل الذين يحتاجون إلى مزيد من القوى العاملة.
ودعت أحزاب المعارضة إلى التظاهر ضد الحكومة لإرغامها على إلغاء ما التشريع الجديد الذي يوصف بأنه "قانون العبودية"، كما قدم نواب حزب "جوبليك" القومي عريضة تطالب بسحب مشروع القانون.
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