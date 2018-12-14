مواجهات ليلية بين الشرطة المجرية وبين متظاهرين ضد "قانون العبودية"

شهدت العاصمة المجرية بودابست الليلة الماضية مواجهات بين الشرطة وبين مجموعة من المتظاهرين ضد قانون العمل الجديد المقترح والمعروف باسم "قانون العبودية" الذي يسمح لأرباب العمل طلب ما يصل إلى 400 ساعة من العمل الإضافي خلال السنة بدلاً من 250 ساعة.

وهتف المتظاهرون "خوَنة خونة" و"(فيكتور) أوربان (رئيس الحكومة) اذهب إلى الجحيم"، بالقرب من مبنى البرلمان حيث اندلعت المواجهات بينهم وبين المئات من عناصر الشرطة.