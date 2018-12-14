شاهد: اللحظات الأولى لمقتل شريف شيخات المشتبه به بتنفيذ اعتداء ستراسبورغ

أكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أن الشرطة قتلت الرجل الذى يشتبه بأنه قتل ثلاثة أشخاص فى ستراسبورغ يوم الثلاثاء.

وقال إن ثلاثةً من رجال الشرطة عثروا على الرجل الذى يعتقد بأنه شريف شيخات فى الشارع، وذهبوا لإلقاء القبض عليه. وردّ بإطلاق النار عليهم قبل أن يصوبوا أسلحتهم نحوه فأردوه قتيلاً.

وجاء مقتل شيخات في منطقة نيودورف بالمدينة، بعدما بدأت الشرطة عملية أمنية نحو الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي.

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حادثة إطلاق النار في ستراسبورغ حدثت بعد أسبوعين فقط من افتتاح سوق الميلاد في المدينة الواقعة شرق فرنسا وهو أقدم سوق للميلاد في أوروبا.

وتقول السلطات إن شيخات (29 عاماً) اعتنق أفكاراً دينية متطرفة عندما كان يمضي فترة عقوبة بالسجن. إذ سبق وأدين بسبع وعشرين تهمة سرقة وعنف وقضى فترات بسجون فرنسا وسويسرا وألمانيا.

وقال أحد جيرانه إن المتهم بدا كشاب عادي يرتدي زياً رياضياً أوروبياً، على عكس شقيقه الأكبر الذي لطالما ارتدى الجلباب وأظهر مؤشرات على التطرف الديني.

يشار إلى أن شيخات هو من مواليد مدينة ستراسبورغ في شهر شباط (فبراير) من عام 1989 وسكن في أحد البنايات السكنية الحكومية بمنطقة هوبرغ الشعبية في المدينة.