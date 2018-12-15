الهند: أرز بالطماطم في معبد هندوسي يقتل 11 شخصا ويصيب 90 آخرين وحديث عن .. مبيد حشري!

طقس احتفالي ينتهي بمأتم والسبب تسمم غذائي طال حتى الحيوانات.

قالت الشرطة الهندية يوم السبت إن 11 شخصا بينهم طفلان توفوا ونُقل أكثر من 90 آخرين إلى المستشفى بعد تناول طعام خلال طقس ديني في معبد هندوسي بولاية كارناتاكا في جنوب البلاد.

واستجوبت الشرطة شخصين فيما يتصل بالحادث الذي وقع يوم الجمعة بعدما أصيب بعض المشاركين في الطقس الديني بقيء وإسهال ومشاكل في الجهاز التنفسي بعد تناول أرز بالطماطم في المعبد. وما زال كثيرون يعالجون من هذه الأعراض.