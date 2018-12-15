شاهد: اكتشاف مقبرة فرعونية في مصر عمرها 4400 عام

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قالت وزارة الآثار المصرية إن بعثة تنقيب تابعة لها اكتشفت مقبرة لم تمس من قبل، لأحد كبار موظفي القصور الملكية تعود إلى 4400 عام في منطقة سقارة بمحافظة الجيزة. والمقبرة المكتشفة لشخص اسمه واح تي، عاش في عصر الأسرة الخامسة بالدولة القديمة، ومن ألقابه "كاهن التطهير الملكي" و"مفتش القصر الالهي". وتبلغ مساحة المقبرة عشرة أمتار طولا وثلاثة أمتار عرضا مع ارتفاع نحو ثلاثة أمتار، وهي منشأة على مستويين، الأول يضم 24 تمثالا والمستوى الثاني يضم 31 تمثالا، وهي محفورة في الجدران بأحجام مختلفة لصاحب المقبرة مع زوجته وأمه.

وقال وزير الآثار خالد العناني في مؤتمر صحفي في سقارة إن المقبرة المكتشفة هي "لأحد كبار الموظفين، عاش أيام الملك نفر اير كا رع، ثالث ملوك الأسرة الخامسة، أي منتصف القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد"، وأضاف القول: "عمر هذه المقبرة أكثر من 4400 سنة، ما يميزها هو ألوانها وأعمال النحت فيها. هي من أروع الاكتشافات الأثرية في الفترة الأخيرة".