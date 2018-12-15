أمريكي مسلم تكلم بالعربية على متن حافلة في مشيغان فطردوه

تقدم مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في مشيغان بشكوى إلى إدارة الحقوق المدنية للولاية، بعد أن ادعى رجل أنه طرد من حافلة "غرايهاوند" بداية العام الحالي، لأنه تكلم باللغة العربية بحسب صحيفة نيوزويك، واعتبر المجلس أن محمد ابراهيم البالغ من العمر 26 سنة تعرض للتمييز من جانب شركة النقل.

فقد اقتنى محمد تذكرته في حزيران/يونيو الماضي للسفر من ديترويت إلى أكرون في اوهايو لزيارة أقاربه، وفي يوم السفر الموافق ليوم 26 من حزيران/يونيو أوقف سائق الحافلة محمد ومنعه من العودة إلى مقعده، لأنه سمعه يتكلم بالعربية خلال مكالمة هاتفية، وفق ما جاء في نص الشكوى.

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وجاء في المقال الذي نشرته الصحيفة الأمريكية أن المجلس يعتبر أن شركات مثل "غرايهاوند" يتوجب عليها ضمان سلامة جميع المسافرين على خطوطها وحمايتهم من العنصرية والتعصب الأعمى المناهض للمسلمين، وأنه للأمريكيين المسلمين كامل الحرية في أن يذهبوا حيثما شاؤوا دون أن ينتابهم قلق، من احتمال التعرض إلى التمييز لمجرد تحدثهم إلى من يحبون بلغة غير الانجليزية.

وكانت نسبة جرائم الكراهية في الولايات المتحدة زادت بنسبة 17% سنة 2017 بحسب مكتب التحقيقات الفدرالي، وخلصت الدراسة إلى أن 20% تقريبا من الأشخاص المعنينن بجرائم الكراهية كانوا ضحية بسبب عقيدتهم الدينية، وأن حوالي 18% استهدفوا لأنهم كانوا مسلمين.