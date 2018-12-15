حسين الجسمي أول فنان عربي يغني في الفاتيكان

في زيارة غير معهودة استقبل بابا الفاتيكان في روما الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الذي يشارك في حفل أعياد الميلاد الخيري السنوي اليوم في الفاتيكان، وذلك بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء العالميين.

وأعرب الجسمي عن سعادته بالمساهمة في الأعمال الخيرية، من اجل بيئة تعمها الحياة الكريمة والمساواة والسلام بين الشعوب. وأظهر شريط مصور على موقع فيسبوك على الانترنت لقاء الفنان الإماراتي ببابا الفاتيكان.

محبة وسلام .. وتسامح الأديان والشعوب كانت رسالتي اليوم ممثلاً ثقافتي وبيئتي ودولتي وعروبتي التي نقلتها بتواجدي ب ⁧‫#الفاتيكان‬⁩ وأمام ⁧‫#البابا_فرانسيس‬⁩ حاملاً معي فكر ورؤية ⁧‫#زايد‬⁩ و ⁧‫#الامارات‬⁩ الى شعوب العالم ودياناتها Publiée par ‎Hussain AlJassmi - حسين الجسمي‎ sur Vendredi 14 décembre 2018

وينتظر أن يخصص ريع الحفل الخيري للتخفيف من وطأة زمة اللاجئين في مدينة أربيل العراقية وأوغندا في إفريقيا، من خلال إتاحة التعليم والتدريب المهني واعتماد الأنشطة العلمية التي تساهم في تعزيز الدخل.

وكان البابا فرنسيس قد أسس مؤسسة "سكلولاس أوكورنتس" الخيريةـ، وهي تساهم في عديد الاعمال الإنسانية حول العالم. ويشارك الجسمي في الحفل الذي ستعرضه القناة الإيطالية الخامسة، وقنوات ميديا سات، في جميع أنحاء العالم.

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