في زيارة غير معهودة استقبل بابا الفاتيكان في روما الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الذي يشارك في حفل أعياد الميلاد الخيري السنوي اليوم في الفاتيكان، وذلك بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء العالميين.
حسين الجسمي أول فنان عربي يغني في الفاتيكان
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حسين الجسمي أول فنان عربي يغني في الفاتيكان
وأعرب الجسمي عن سعادته بالمساهمة في الأعمال الخيرية، من اجل بيئة تعمها الحياة الكريمة والمساواة والسلام بين الشعوب. وأظهر شريط مصور على موقع فيسبوك على الانترنت لقاء الفنان الإماراتي ببابا الفاتيكان.
وينتظر أن يخصص ريع الحفل الخيري للتخفيف من وطأة زمة اللاجئين في مدينة أربيل العراقية وأوغندا في إفريقيا، من خلال إتاحة التعليم والتدريب المهني واعتماد الأنشطة العلمية التي تساهم في تعزيز الدخل.
وكان البابا فرنسيس قد أسس مؤسسة "سكلولاس أوكورنتس" الخيريةـ، وهي تساهم في عديد الاعمال الإنسانية حول العالم. ويشارك الجسمي في الحفل الذي ستعرضه القناة الإيطالية الخامسة، وقنوات ميديا سات، في جميع أنحاء العالم.
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