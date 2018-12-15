على خطى ترامب.. أستراليا تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

في تراجع عن سياسة تنتهجها كانبيرا في الشرق الأوسط منذ عشرات السنين، قال رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون يوم السبت إن بلاده تعترف رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل ولكنها لن تنقل سفارتها هناك على الفور.

وقال موريسون إن "أستراليا تعترف الآن بالقدس الغربية،حيث مقر الكنيست وكثير من المؤسسات الحكومية، عاصمة لإسرائيل. وقال للصحفيين في سيدني: "نتطلع لنقل سفارتنا إلى القدس الغربية عندما يكون ذلك عمليا.. وبعد تحديد الوضع النهائي".

وكان موريسون قد قال في أكتوبر تشرين الأول إنه مستعد لنقل السفارة. وأدى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في مايو أيار إلى شعور إسرائيل بالرضا وإثارة غضب الفلسطينيين وقلق العالم العربي والحلفاء الغربيين.

ونُظر إلى إعلان موريسون المفاجئ في أكتوبر تشرين الأول بسخرية لأنه جاء قبل أيام من انتخابات جزئية حاسمة في دائرة انتخابية بها تمثيل يهودي قوي وهي انتخابات خسرها حزبه بعد ذلك.