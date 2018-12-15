17 عاما سجنا لمن يحرض على الاحتجاج ولو كان رجل أعمال.. حدث في الصين

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أنه صدر حكم قضائي بحبس رجل أعمال لمدة 17 عاما لإدارة مشروع للتسويق الهرمي بقيمة 100 مليار يوان (14.48 مليار دولار) وتنظيم تجمع نادر الحدوث في بكين للاحتجاج على التحقيق في أنشطته.

والتسويق الهرمي نموذج من الأعمال يهدف لجمع أكبر عدد ممكن من المشتركين ويكون المستفيد الأكبر هو الشخص الموجود على قمة الهرم، وهو قائم على إقناع آخرين بالاشتراك أو دفع مبالغ مالية مقابل الحصول على خدمات أو أرباح إذا نجح في إقناع آخرين بالاشتراك بعده.

وقال التلفزيون الصيني في وقت متأخر يوم الجمعة إن محكمة شوانغباي في إقليم هونان بوسط البلاد قضت بحبس تشانغ 17 عاما ودفع غرامة قيمتها 100 مليون يوان بعدما استغل وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم احتجاج عام شارك فيه أكثر من 600 شخص من منصة التسويق التي يديرها.

وقالت المحكمة إن مشروع التسويق الهرمي يشمل قرابة ستة ملايين شخص ويزيد حجمه عن 100 مليار يوان.

وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن على تسعة مسؤولين آخرين في الشركة لمدد تتراوح بين 18 شهرا وعشرة أعوام.

ولم يتسن لرويترز التواصل مع تشانغ أو أي من المتهمين الآخرين.

واحتجزت الشرطة أيضا 67 من المستثمرين في الشركة بتهمة الإخلال بالنظام الاجتماعي في يوليو تموز من العام الماضي بعدما نظموا احتجاجا نادر الحدوث في شوارع العاصمة الخاضعة لحراسة مشددة.

وقال المستثمرون لرويترز وقتئذ إنهم جاءوا للشكوى من تعامل ينطوي على ظلم شديد مع الشركة التي وصفوها بأنها مؤسسة خيرية ساعدت الكثير من الفقراء.