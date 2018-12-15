الأزمة الخليجية حاضرة وبقوة في منتدى الدوحة ومشروع وساطة أوروبية من خلال مؤتمر برعاية الرئاسة الرومانية للاتحاد الأوروبي.
قطر: مجلس التعاون الخليجي "بلا حول ولا قوة" ومشروع وساطة أوروبية بين الإخوة الأعداء
قطر: مجلس التعاون الخليجي "بلا حول ولا قوة" ومشروع وساطة أوروبية بين الإخوة الأعداء
قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية قطر يوم السبت إن التحالفات الإقليمية بحاجة لإعادة تشكيل وإن الأمر يتطلب وضع مبادئ جديدة للإدارة. وأضاف في كلمة خلال منتدى قطر السنوي إن مجلس التعاون الخليجي وأمينه العام "بلا حول ولا قوة".
الكويت ودور في رأب الصدع
وأكد الوزير القطري أن بلاده ما زالت تعول على الكويت وقوى إقليمية أخرى في المساعدة على حل الأزمة الخليجية وإحياء مجلس التعاون الخليجي. وأضاف الشيخ محمد في كلمة خلال منتدى الدوحة السنوي "يلعب الأمير (أمير الكويت) دورا قياديا كبيرا في تهدئة الموقف وهو أمر تقدره قطر بشدة. ما زلنا نعول على دور الكويت ودول المنطقة لإعادة لم الشمل".
وتابع مشيرا إلى مجلس التعاون الخليجي "نعتقد أننا أكثر أهمية كتكتل لهذه الدول لا كفرقاء متشرذمين".
وتفرض السعودية وحلفاء لها مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على قطر منذ يونيو حزيران 2017، متهمة إياها بالتقارب مع المنافس الإقليمي إيران وبدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر.
وساطة أوروبية؟
قال وزير خارجية رومانيا تيودور فيوريل ميليشكانو في كلمة خلال منتدى الدوحة السنوي إن الاتحاد الأوروبي يعمل على تنظيم مؤتمر قد يساعد في حل الأزمة الخليجية.
وستتولى رومانيا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي بدءا من يناير كانون الثاني ولمدة ستة أشهر.