قطر: مجلس التعاون الخليجي "بلا حول ولا قوة" ومشروع وساطة أوروبية بين الإخوة الأعداء

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية قطر يوم السبت إن التحالفات الإقليمية بحاجة لإعادة تشكيل وإن الأمر يتطلب وضع مبادئ جديدة للإدارة. وأضاف في كلمة خلال منتدى قطر السنوي إن مجلس التعاون الخليجي وأمينه العام "بلا حول ولا قوة".

الكويت ودور في رأب الصدع

وأكد الوزير القطري أن بلاده ما زالت تعول على الكويت وقوى إقليمية أخرى في المساعدة على حل الأزمة الخليجية وإحياء مجلس التعاون الخليجي. وأضاف الشيخ محمد في كلمة خلال منتدى الدوحة السنوي "يلعب الأمير (أمير الكويت) دورا قياديا كبيرا في تهدئة الموقف وهو أمر تقدره قطر بشدة. ما زلنا نعول على دور الكويت ودول المنطقة لإعادة لم الشمل".

وتابع مشيرا إلى مجلس التعاون الخليجي "نعتقد أننا أكثر أهمية كتكتل لهذه الدول لا كفرقاء متشرذمين".