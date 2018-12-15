إيران تسعى لرفع إنتاج الغاز في بارس الجنوبي إلى 630 مليون متر مكعب يوميا

ذكر موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الانترنت (شانا) اليوم السبت أن إيران تخطط لزيادة إنتاجها من الغاز في حقل بارس الجنوبي، أكبر حقل للغاز في العالم، ليصل إلى مستوى قياسي عند 630 مليون متر مكعب يوميا بحلول منتصف مارس آذار مقارنة مع 580 مليون متر مكعب حاليا.
ونقل شانا عن محمد مشكين فام مدير عام شركة بارس للنفط والغاز قوله إن "إيران تستخرج حاليا 580 مليون متر مكعب يوميا من بارس الجنوبي. مع إدراك خطط التوسع، سيزيد هذا الرقم ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 630 مليون بحلول نهاية السنة (الإيرانية) في (20 مارس آذار).
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في مارس آذار الماضي إن إنتاج الغاز في بارس الجنوبي، الذي تشترك فيه إيران وقطر، زاد إلى المثلين تقريبا عند 555 مليون متر مكعب في السنة الإيرانية السابقة.
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وواجه إنتاج الغاز الإيراني في حقل بارس الجنوبي صعوبات في مجاراة الطلب المحلي المتزايد، بينما تسبب تجدد العقوبات الأمريكية على قطع البترول الإيراني في عزوف المستثمرين الأجانب وتضرر الصادرات.
وأبلغ مسؤولون تنفيذيون في قطاع النفط الحكومي بالصين رويترز هذا الأسبوع أن مؤسسة البترول الوطنية الصينية علقت الاستثمار في مشروع بارس الجنوبي الإيراني للغاز الطبيعي ردا على ضغوط أمريكية للحد من التوترات، في ظل مباحثات تجارية بين بكين وواشنطن.
وقالت إيران في الخامس والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني إن مؤسسة البترول الوطنية الصينية حلت محل شركة توتال كمشغل للمرحلة 11 من بارس الجنوبي بعدما أنهت الشركة الفرنسية مشاركتها بدلا من خرق عقوبات.
وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات أمريكية على إيران في وقت سابق من العام الجاري بعدما انسحبت قوى دولية من اتفاق نووي جرى التوصل إليه مع طهران في عام 2015.