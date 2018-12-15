إيران تسعى لرفع إنتاج الغاز في بارس الجنوبي إلى 630 مليون متر مكعب يوميا

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ذكر موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الانترنت (شانا) اليوم السبت أن إيران تخطط لزيادة إنتاجها من الغاز في حقل بارس الجنوبي، أكبر حقل للغاز في العالم، ليصل إلى مستوى قياسي عند 630 مليون متر مكعب يوميا بحلول منتصف مارس آذار مقارنة مع 580 مليون متر مكعب حاليا. ونقل شانا عن محمد مشكين فام مدير عام شركة بارس للنفط والغاز قوله إن "إيران تستخرج حاليا 580 مليون متر مكعب يوميا من بارس الجنوبي. مع إدراك خطط التوسع، سيزيد هذا الرقم ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 630 مليون بحلول نهاية السنة (الإيرانية) في (20 مارس آذار).

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في مارس آذار الماضي إن إنتاج الغاز في بارس الجنوبي، الذي تشترك فيه إيران وقطر، زاد إلى المثلين تقريبا عند 555 مليون متر مكعب في السنة الإيرانية السابقة.