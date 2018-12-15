إسرائيل تفجّر منزل أحد الفلسطينيين بالضفة الغربية للمرة الثالثة منذ عام 1994

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هدمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم السبت منزل عائلة شاب فلسطيني في مخيم الأمعري بالضفة الغربية المحتلة، متهم بقتل أحد جنودها. وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية داهمت في ساعات الصباح الأولى مخيم الأمعري، وفرضت طوقاً أمنياً، قبل أن تحاصر منزل عائلة أبو حميد وتخلي المعتصمين فيه بالقوة وتهدم المنزل المكوّن من أربعة طوابق بالمتفجرات. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الجنود الإسرائيليين احتجزوا والدة إسلام أبو حميد لفترة من الوقت قبل الإفراج عنها، في حين اندلعت مواجهات في أزقة المخيم ومحيط المنزل، بين المواطنين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية، ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق.

وتدّعي إسرائيل أن إسلام أبو حميد (32 عاماً)، ألقى لوحاً رخامياً على الرقيب في قواتها الخاصة رونن لوبارسكي خلال عملية عسكرية نفذتها تلك القوات في مخيم الأمعري بالقرب من رام الله مطلع شهر أيار/مايو الماضي، وقال إسلام أبو حميد للمحققين وفقا للائحة الاتهام الموجهة له إنه أراد أن ينتقم لأحد أشقائه الذي كان أصيب في مداهمة سابقة للجيش الإسرائيلي. للمزيد في يورونيوز: مقتل فلسطينييْن في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

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الجيش الإسرائيلي يهدم منزل عائلة منفذ هجوم مستوطنة آدم وكانت القوات الإسرائيلية هدمت منزل عائلة أبو حميد مرتين؛ الأولى في العالم 1994 عقب مقتل أحد الأشقاء ويدعى عبد المنعم الذي شارك في كمين استهدف ضابط مخابرات إسرائيلي في الضفة الغربية، والمرة الثانية التي هدم فيها المنزل كانت في العام 2000.