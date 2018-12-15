قمة المناخ في بولندا: المجتع الدولي يصادق على قواعد تطبيق اتفاق باريس

اتفقت نحو 200 دولة يوم السبت على قواعد تطبيق اتفاقية المناخ المبرمة في باريس عام 2015 لمعالجة تغير المناخ.

وبعد محادثات استمرت أسبوعين وعمل على مدى عامين، تجاوزت الدول الخلافات السياسية للتوصل إلى توافق بشأن إطار أكثر تفصيلا لاتفاقية المناخ التي تهدف إلى الحد من ارتفاع متوسط درجات حرارة الأرض لأقل من درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل عصر الصناعة.

وكانت محادثات المناخ التي تجريها الأمم المتحدة للاتفاق على قواعد تطبيق اتفاقية باريس الموقعة في 2015 قد امتدت ليوم إضافي السبت فيما يحاول الوزراء تجاوز العقبات السياسية المتبقية بعد عملهم عليها خلال الليل.

وتأجل موعد الجلسة الختامية أكثر من مرة في إشارة إلى الحاجة لبذل المزيد من الجهود الدبلوماسية في ظل تخوف من خلافات حادة بين الدول إذا كانت هناك نقاط في النص دون اتفاق.

وشوهد بعض المفاوضين المجهدين وهم يغادرون مقر انعقاد المؤتمر في مدينة كاتوفيتسه البولندية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت للحصول على سويعات من الراحة لكن كثيرا من الوزراء واصلوا العمل في محاولة للتغلب على الخلافات.