جامعة سويدية تُرسل مرتزقة لإنقاذ طالب سوري من براثن داعش

حين تلقت رسالة من طالب الدكتوراه السوري فراس جمعة يخبرها بأن حياته في خطر، قررت شارلوتا تيرنر أستاذة الكيمياء بجامعة لوند السويدية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي.

وكان جمعة يحضّر لرسالة الدكتوراه الخاصة به حين أخبرته زوجته باقتراب قوات ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من منزلها في سوريا، فقرر العودة لبلاده ليكون بجانبها خلال تلك الأوقات العصيبة.

واضطر جمعة وزوجته إلى الاختباء في مصنع هرباً من رصاصات داعش وبعث برسالة لأستاذته يخبرها بأنه لن يتمكن من استكمال رسالته أبداً إذا عجز عن الخروج من سوريا خلال أسبوع.