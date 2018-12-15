إقالات واستقالات مسلسل لا ينتهي.. وزير داخلية إدارة ترامب يغادر منصبه هذا الشهر

شارك في هذا المقال

حجم النص Aa Aa

إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مزيد من التخبط، إذ أعلن الرئيس مغادرة وزير الداخلية رايان زنكي منصبه نهاية هذا العام. ويواجه زنكي تحقيقات فدرالية تتعلق بسفره ونشاطه السياسي واحتمال تضارب للمصالح. وقال ترامب في تغريدة له على موقع تويتر إن زنكي أنجز الكثير خلال فترة عمله، وأن الإعلان عن رجل المهمة الجديد سيتم خلال الأسبوع المقبل.