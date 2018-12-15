إقالات واستقالات مسلسل لا ينتهي.. وزير داخلية إدارة ترامب يغادر منصبه هذا الشهر

إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مزيد من التخبط، إذ أعلن الرئيس مغادرة وزير الداخلية رايان زنكي منصبه نهاية هذا العام. ويواجه زنكي تحقيقات فدرالية تتعلق بسفره ونشاطه السياسي واحتمال تضارب للمصالح.
وقال ترامب في تغريدة له على موقع تويتر إن زنكي أنجز الكثير خلال فترة عمله، وأن الإعلان عن رجل المهمة الجديد سيتم خلال الأسبوع المقبل.
وزنكي عضو سابق في الكونغرس من مونتانا، وهو يغادر منصبه، قبيل أسابيع من إمساك الديمقراطيين بزمام الأمور في مجلس النواب. يرى المراقبون أن هذا التغيير في السلطة يؤشر على تكثيف وشيك للتحقيقات في سلوك وزير الداخلية.
وكان زنكي لعب دورا بارزا فيما يتعلق بجهود ترامب الرامية إلى التراجع عن الإجراءات المتعلقة بالبيئة، وتطوير مصادر الطاقة على المستوى المحلي. وتأتي مغادرة زنكي وسط تخبط فريق ترامب، الذي يباشر ثالث سنة له في الحكم. وكان سيد البيت الأبيض قد عين الجمعة المحافظ مايك مولفاني كبير موظفي البيت الأبيض، خلفا لجون كيلي.
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