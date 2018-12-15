"أنا يقظ" التونسية: قرار لرئيس الحكومة يوسف الشاهد يثير الشبهات

تحت عنوان: "يوسف الشاهد، الصانع الجديد لمروان المبروك"، كتبت منظمة أنا يقظ التونسية على موقعها على الانترنت أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد تدخل ليراسل الإتحاد الأوروبي، بشأن رفع التجميد على رجل الاعمال مروان المبروك الصهر السابق للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، والمجمدة أمواله ببلدان للاتحاد الأوروبي، وذلك رغم أن لجنة النزاعات المختصة في إبرام الصلح في المادة المدنية والإدارية، رفضت في وقت سابق حذف اسم المبروك من قائمة الأشخاص المجمدة أموالهم وعددهم 48 شخصا، باعتبار أن الجرائم المنسوبة للمعني بالأمر لا يمكن التصالح في شأنها قبل انتهاء الأبحاث الجزائية.
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وبينت المنظمة أن الاتحاد الأوروبي نفسه رفض دعوى سابقة للمبروك منتصف الشهر الماضي، لرفع التجميد على أملاكه للمرة الثالثة على التوالي، نظرا لعدم انتهاء الأبحاث في القطب القضائي الاقتصادي والمالي، والمتعلقة بشبهة اختلاس الأموال واستغلال النفوذ والاضرار بالإدارة، ولكن بعد مراسلة الشاهد يبدو أن الاتحاد الاوروبي شرع في دراسة إمكانية رفع التجميد على أملاك المبروك، بحسب منظمة "أنا يقظ"، إذ أن اللجنة المشرفة على السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، وافقت على طلب الحكومة رفع التجميد.