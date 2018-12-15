بعيدا عن بوتين... أوكرانيا تعين زعيما لكنيسة جديدة منفصلة عن روسيا

قام مجلس كنائسي أورثوذوكسي في أوكرانيا خلال اجتماعه في العاصمة كييف، بتفعيل تأسيس كنيسة مستقلة عن الوصاية الدينية لموسكو، وفق ما اعلنه الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أمام حشد من المؤيدين تجمعوا وسط العاصمة.

وقال بوروشينكو إن هذا اليوم تاريخي ويمثل استقلال البلاد النهائي عن روسيا، بتأسيس كنيسة مستقلة وموحدة في أوكرانيا، مبينا أن ما يميز الكنيسة الجديدة أنها بدون بوتين، وأن أوكرانيا لن تشرب مطلقا سمّ موسكو من كأس موسكو.

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وكان وزير الثقافة الاوكراني أعلن قبيل ذلك انتخاب الأب لوبيفاني على رأس الكنيسة الجديدة، وهو شخصية غير معروفة من الجمهور الواسع في أوكرانيا، ولكنه يعتبر مقربا من بطريركية كييف، وكانت الكنيسة الروسية طردته، قبل أن تعيد بطريركية إسطنبول الاعتبار إليه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويبلغ الأب لوبيفاني من العمر 39 سنة، واسمه الأصلي سيرغي دومينكو، وهو منحدر من منطقة أوديسا جنوب البلاد ذات الأغلبية الناطقة بالروسية. وعلى عكس كثير من الوجهاء الأورثوذوكس الأوكرانيين الذين درسوا في روسيا، فإن لوبيفاني درس في أوكرانيا واليونان بحسب وكالة فرانس برس. وكان لوبيفاني حصل على لقب أسقف سنة 2009، ثم رئيس للأساقفة سنة 2014.