شاهد: دقيقة صمت لمتظاهري السترات الصفراء حدادا على ضحايا ستراسبورغ

"نريد أن نحيا بحرية، أن نكون أحرارا نملك الحق بالتمتع بثمرة أعمالنا. أحرارٌ بقدرتنا على الإنتاج والابتكار دون أعباء البيروقراطية والضرائب، أحرارٌ بقدرتنا ندفع ضرائب معقولة لمساعدة المحتاجين من مواطنينا، أحرارٌ بالحصول على منزل والعيش بكرامة. لذلك نحن، السترات الصفراء، نطالب بتخفيض جدي على جميع الضرائب المفروضة على السلع الضرورية الأساسية: الطاقة، والنقل، والسكن، والأكل، والملابس وغيرها"

هذا ما قاله محتجو السترات الصفراء أثناء مظاهرتهم يوم السبت بعد وقوفهم دقيقة صمت أما مبنى دار الأوبرا في العاصمة الفرنسية باريس، حدادا على أرواح ضحايا هجوم ستراسبورغ الأربعة.

مظاهرة يوم السبت كانت هادئة في الصباح، قامت أثناءها قوات حفظ الأمن ووحدات من الشرطة بقطع الطرقات للحد من حركة المتظاهرين الذين جابوا شوارع العاصمة الرئيسية.