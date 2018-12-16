زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جنوب غرب إندونيسيا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الأحد إن زلزالا قوته 6.2 درجة وقع على بعد نحو 168 كيلومترا إلى الجنوب والجنوب الغربي من بلدة جايابورا في إندونيسيا. وكانت الهيئة قد قالت في البداية إن الزلزال قوته 6.1 درجة ووقع على بعد 174 كيلومترا من جايابورا.

وكانت البلاد قد شهدت زلزالا قويا في أيلول سبتمبر الماضي بلغت قوته 7.5 درجة وأمواج مد بحري عاتية ما أدى إلى مقتل 2045 شخصا.

وشردت الكارثة أكثر من 82 ألفا في مدينة بالو التي كانت الأكثر نكبة، والتي تبعد 1500 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من العاصمة جاكرتا، وتعرض 67 ألف منزل للتدمير أو لأضرار.