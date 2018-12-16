الفنانة أصالة تفتتح الدورة الـ15 لمهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية

أطلت أصالة مساء السبت بفستان ناصع البياض واستهلت الحفل بأغنية (أكتر من اللي أنا بحلم بيه) من كلمات محمد رفاعي وألحان تامر علي لتتوالى بعدها أغاني (تخيل بكره) و(بعدك عني) و(عايز الحق) وغيرها.

وكرم المهرجان الفنانة السورية قبل أن تقدم باقة من أغنياتها القديمة والحديثة على مسرح سيد درويش الذي امتلأ عن آخره بالحضور يتقدمهم محافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوة ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وبعض قناصل الدول العربية والأجنبية بالإسكندرية.

وتحل المملكة السعودية ضيف شرف الدورة الخامسة عشرة للمهرجان الذي تنظمه جمعية فناني ومبدعي الإسكندرية برئاسة عوف همام.

وقال همام في حفل الافتتاح "ربما لا يسعني وأنا أقف الآن في يوم افتتاح هذا المهرجان إلا أن أكون ممتنا لكل أولئك الذين مدوا أياديهم للمساندة في استمرار وإقامة هذا الاحتفال السنوي، فهم يعرفون أنهم لا يقدمون فقط خدمة ثقافية لشعب الإسكندرية خاصة واسم مصر والفن بشكل عام، وإنما أيضا يقدمون بأياديهم الخير لشريحة من أبناء الإسكندرية من ذوي القدرات الخاصة، وهو الجزء الهام في فكرة إقامة المهرجان".

وأضاف "أود أن أشكر الإنسانة قبل أن نقول الفنانة والمطربة، التي تبرعت بأكثر من نصف أجرها اليوم.. هي الفنانة أصالة".

ويستمر المهرجان بالمدينة الساحلية المطلة على البحر المتوسط حتى 21 ديسمبر كانون الأول الجاري.

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