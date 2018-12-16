وزير خارجية البحرين يدافع عن قرار أستراليا نقل سفارتها إلى القدس

وأعلنت الحكومة الاسترالية قرارها أمس السبت فيما يمثل تراجعا عن السياسة الخارجية التي انتهجتها منذ سنوات طويلة حيال الشرق الأوسط لكنها قالت إنها لن تنقل سفارتها إلى القدس على الفور. كما فعلت الولايات المتحدة إذ أنها نقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس في مايو أيار الماضي أي بعد أشهر فقد من إعلان الرئيس دونالد ترامب عن قراره نقل سفارة بلاده إلى المدينة المقدسة.

دافع وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عن قرار استراليا الاعتراف رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل وقال إنه لن يؤثر على قيام دولة فلسطينية في المستقبل عاصمتها القدس الشرقية.

وكانت الجامعة العربية قد أصدرت بيانا ينتقد القرار الاسترالي جاء فيه "هذا القرار يمثل انحيازا سافرا لمواقف وسياسات الاحتلال الإسرائيلي".

وقال الشيخ خالد في تغريدة على تويتر نشرها أمس السبت "كلام مرسل وغير مسؤول. موقف استراليا لا يمس المطالب الفلسطينية المشروعة وأولها القدس الشرقية عاصمة لفلسطين ولا يختلف مع المبادرة العربية للسلام، والجامعة العربية سيدة العارفين".

وليست هذه أول مرة تثير فيها تغريدات الوزير البحريني على تويتر انتقادات وجدلا بنظر البعض. فقد سبق له وأن كتب من قبل أنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها ضد إيران التي تتهمها البحرين بتأجيج الاضطرابات فيها. وتنفي طهران التدخل في شئون البحرين.

ويعد وضع القدس إحدى أكبر العقبات أمام التوصل لاتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، الذين يريدون الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية.

وتعتبر إسرائيل القدس بأكملها عاصمة لها، بما في ذلك القسم الشرقي الذي ضمته بعد حرب عام 1967. وتقول الأمم المتحدة إن وضع القدس لا يمكن حسمه إلا عبر المفاوضات.

وألمح رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أكثر من مناسبة إلى تحسن العلاقات مع دول خليجية عربية كما قام بزيارة مفاجئة لسلطنة عمان في أكتوبر تشرين الأول التقى خلالها بالسلطان قابوس بن سعيد.

وترتبط إسرائيل بعلاقات دبلوماسية مع دولتين عربيتين فقط هما مصر والأردن.