بروكسل: مظاهرة مناهضة للهجرة وأخرى مؤيدة للمهاجرين.. ومواجهات مع الشرطة

اندلعت مواجهات عنيفة بين متظاهرين محتجين مناهضين لميثاق مراكش بشأن الهجرة وبين الشرطة البلجيكية اليوم الأحد بالقرب من المفوضية الأوروبية في العاصمة بروكسل التي شهدت على نحو متزامن مظاهرة أخرى مؤيدة للميثاق المذكور وللمهاجرين.

ويعتبر منتقدو اتفاق مراكش أنه يفتح الباب أمام موجات هجرة كثيفة لا يمكن التحكم فيها، وأعلنت 15 دولة سابقا انسحابها منه أو تعليق قرارها النهائي بشأنه.

وأفادت مصادر محلية أن الشرطة قامت بتوقيف عدد من المتظاهرين اليمينين بعد أن قامون بـ "أعمال شغب"، و"تكسير"، حسب وصف تلك المصادر.

في هذه الأثناء، وفي شارع التقدم ببروكسل، قام متظاهرون ينتمون لتيار يسار الوسط، بما فيهم أنصار اتحاد العمال الاشتراكي بتنظيم مظاهرة مؤيدة لقانون الهجرة، واحتشد المشاركون خارج مكتب النقابة الاشتراكية للخدمة المدنية.

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وكان ممثلو نحو 150 دولة تبنوا في مراكش المغربية قبل نحو أسبوع ميثاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة بعدما أثار انتقادات واعتراضات من طرف القوميين وأنصار إغلاق الحدود في وجه المهاجرين، ويتضمن النص غير الملزم والمؤلف من 25 صفحة، مبادئ تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال والاعتراف بالسيادة الوطنية للدول، ويقترح إجراءات لمساعدة البلدان التي تواجه موجات هجرة من قبيل تبادل المعلومات والخبرات ودمج المهاجرين، كما ينص على منع الاعتقالات العشوائية في صفوف المهاجرين وعدم اللجوء إلى إيقافهم إلا في حل انعدام خيارات أخرى.