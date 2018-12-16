رغم الضغوط.. ماي ترفض إجراء تصويت ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي

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ذكر وزيران يوم الأحد أن الحكومة البريطانية لا تعدّ لإجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي مشددين على أنه لا يزال من الممكن أن يقر البرلمان الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع إدخال تغييرات بسيطة عليه. وأرجأت ماي التصويت على الاتفاق في البرلمان الأسبوع الماضي لأنها كانت ستخسره على الأرجح وتحاول الحصول على "ضمانات" من التكتل لمحاولة إقناع النواب المتشككين فيه. وقالت بروكسل الأسبوع الماضي إنها مستعدة للمساعدة لكنها حذرتها من أنه لن يكون بمقدورها التفاوض مجددا على الاتفاق. وفيما لم يبق إلا أقل من أربعة أشهر عن الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في مارس آذار، تعرقل الانقسامات العميقة في البرلمان وفي أنحاء البلاد عملية الخروج، الذي يمثل أكبر تحول في التجارة والسياسة الخارجية ببريطانيا منذ أكثر من 40 عاما.

وفي ظل المأزق الذي تواجهه ماي في البرلمان بسبب هذا الاتفاق وضعف ما يقدمه الاتحاد الأوروبي حتى الآن، يزداد عدد الساسة المتحدثين عن احتمال خروج بريطانيا دون اتفاق أو إمكانية إجراء استفتاء ثان لمنع هذا الخروج.