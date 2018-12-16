جوائز بالجملة لفيلم "حرب باردة" في اختتام مهرجان الأفلام الأوروبية بإشبيلية

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حصد الفيلم الدرامي "حرب باردة " لمخرجه البولندي باول باوليكوفسكي، خمس جوائز، من بينها جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج، في حفل توزيع جوائز مهرجان الأفلام الأوروبية الذي شهدته مدينة إشبيلية الإسبانية مساء السبت. وأوضح بأول باوليكوفسكي الذي أخرج فيلمه "حرب باردة" بالأبيض والأسود لـ "يورونيوز" أن الفيلم يدور حول مصير القارة الأوروبية.

وقال باوليكوفسكي: "إن هناك الكثير من الأمور الحساسة والتاريخية تؤذي الناس، لكنها أحياناً تظهر أفضل ما يمكنه الناس، إنه فيلم أوروبي بامتياز"، حسب تعبيره.