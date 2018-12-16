جوائز بالجملة لفيلم "حرب باردة" في اختتام مهرجان الأفلام الأوروبية بإشبيلية

حصد الفيلم الدرامي "حرب باردة " لمخرجه البولندي باول باوليكوفسكي، خمس جوائز، من بينها جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج، في حفل توزيع جوائز مهرجان الأفلام الأوروبية الذي شهدته مدينة إشبيلية الإسبانية مساء السبت.
وأوضح بأول باوليكوفسكي الذي أخرج فيلمه "حرب باردة" بالأبيض والأسود لـ "يورونيوز" أن الفيلم يدور حول مصير القارة الأوروبية.
وقال باوليكوفسكي: "إن هناك الكثير من الأمور الحساسة والتاريخية تؤذي الناس، لكنها أحياناً تظهر أفضل ما يمكنه الناس، إنه فيلم أوروبي بامتياز"، حسب تعبيره.
وذهبت جائزة أفضل ممثل للإيطالي مارسيلو فونتي لدوره في فيلم "مربي الكلاب" (دوغ مان) الذي استلزم وقتاً طويلاً من الممثل للتدرب على القيام بهذه المهنة الصعبة والطريفة في آن معاً.
وقال فونتي لـ"يورونيوز: "لقد تطلب الأمر ثلاثة أشهر من الإعداد، ذهبت للعمل لصالون يعتني بالكلاب، حيث كنت أقوم بغسل الكلاب من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساء لفهم طبيعة المهنة وأدرك حدود الإجهاد والتعب".
وحصد فيلم "موت ستالين" للمخرج البريطاني أرماندو إيانوتشي جائزة أفضل فيلم كوميدي، فيما حصدت الممثلة الإسبانية كارمن مورا جائزة شرفية عن مجمل مسيرتها المهنية.
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وكانت أكاديمية السينما الأوروبية، منظمة المهرجان، نشرت قائمة للأفلام المرشحة للفوز بجائزة الفيلم الأوروبي، وتضمنت القائمة الفيلم السويدي الدانماركي "الحدود" لمخرجه علي عباسي، والفيلم البولندي الفرنسي البريطاني "الحرب الباردة" والفيلم الإيطالي الفرنسي "مربي الكلاب" لمخرجه ماتيو غاروني، والفيلم البلجيكي الهولندي "فتاة" لمخرجه لوكاس دونت والفيلم الإيطالي الفرنسي الألماني السويسري "لازار السعيد" لمخرجه أليتشي رورفاهر.