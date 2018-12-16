لبنان: 7 أشهر مضت ولا حكومة في الأفق.. عشرات اللبنانيين الغاضبين في شوارع بيروت

مئات اللبنانيين إلى شوارع بيروت احتجاجا على حالة الجمود السياسي في بلد مضى على انتخاباته النيابية أكثر من سبعة أشهر ولا حكومة في الأفق، في ظل تجاذبات سياسية وحسابات حول الحكومة المقبلة التي أوكلت مهمةُ تشكيلها لرئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري.

ولا يزال الأفرقاء السياسيون في شد وجذب بشأن الحقائب الوزراية وحصّة كل طائفة وتيار من الحكومة العتيدة فيما كل طرف يتهم الآخر بالتعطيل والتسبب في الأزمة السياسية المتوطنة التي تعود جذورها إلى عشرات السنين.