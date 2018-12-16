ليفربول يصعق مانشستر يونايتد ب 3 أهداف مقابل هدف ويعود إلى صدارة الترتيب

أحرز البديل شيردان شاكيري هدفين في الشوط الثاني ليمنح ليفربول الفوز 3-1 على ضيفه مانشستر يونايتد يوم الأحد ليستعيد فريق المدرب يورغن كلوب صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بأداء قوي في قمة شمال غرب البلاد.

وبدأ ليفربول المباراة باستاد أنفيلد مهاجما فريق المدرب جوزيه مورينيو وتقدم في الدقيقة 24 عندما سيطر ساديو ماني على تمريرة فابينيو بصدره ثم وضعها في مرمى ديفيد دي خيا.

وعلى عكس مجريات اللعب أدرك يونايتد التعادل في الدقيقة 33 عندما أفلتت تمريرة روميلو لوكاكو العرضية المنخفضة غير الخطيرة من يد أليسون بيكر حارس ليفربول لتجد جيسي لينجارد الذي هز الشباك.

وواصل صاحب الأرض سيطرته لكنه لم يفعل شيئا إلى أن شارك السويسري شاكيري ليقلب المباراة لصالح فريقه.

وانطلق ماني داخل منطقة الجزاء من عند خط المرمى وبعدما غيرت الكرة اتجاهها مرتين وصلت إلى شاكيري الذي سددها لتصطدم بأشلي يانج لتذهب إلى الزاوية العليا ويمنح ليفربول التقدم 2-1 في الدقيقة 73.

وبعد ذلك بسبع دقائق سدد شاكيري كرة أخرى غيرت اتجاهها من إيريك بيلي وهزت شباك دي خيا.

ويملك ليفربول الذي حافظ على سجله الخالي من الهزيمة في الدوري هذا الموسم 45 نقطة من 17 مباراة متفوقا بنقطة واحدة على مانشستر سيتي حامل اللقب الذي تغلب 3-1 على إيفرتون يوم السبت.