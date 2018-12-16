والد طفلة غواتيمالية يطالب الأمريكيين بإجراء تحقيق حول سبب وفاتها إثر احتجازها

طالب والد طفلة غواتيمالية قضت بعد ساعات على توقيفها من قبل حرس الحدود الأمريكيين، بإجراء تحقيق موضوعي في سبب الوفاة، وذلك غداة إعلان وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة عزمها إجراء تحقيق حول الحادث.

الطفلة المتوفاة تُدعى جاكلين كال (7 أعوام) وتنتمي لمجموعة من المايا شمال غواتيمالا البلد الفقير في أمريكا الوسطى والذي ينتشر فيه العنف والفساد، وكانت جاكلين غادرت بصحبة والدها نيري كال البلاد في رحلة طويلة عبرا في نهايتها الحدود الجنوبية للولايات المتحدة من صحراء ولاية نيو مكسيكو، ضمن مجموعة تضمن عشرات المهاجرين بينهم قاصرون، وتم توقيفهم جميعاً في مركز احتجاز أمريكي، وذلك في السادس من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.

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وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن فحصاً أولياً أجري للطفلة "لم يكشف وجود أي مشاكل صحية" لديها، لكنها أخذت تتقيأ في الحافلة التي كانت تنقلها إلى مركز الاحتجاز الذي يبعد 150 كلم، وبعد ساعة ونصف الساعة على وصولها، وقال والدها إنها لم تعد قادرة على التنفس، ونُقلت على متن مروحية إلى مستشفى ال بازو وكانت حرارتها 41 درجة، إلا أنها عندما وصلت إلى المشفى كان قلبها قد توقف عن النبض، لكن الأطباء نجحوا في إنعاشها غير أنها سرعان ما لفظت أنفاسها الأخيرة بعد يومين من وصولها إلى المستشفى.