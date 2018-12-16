شرطة نيكاراغوا تضرب صحفيين وتصعّد حملتها ضد الصحافة

قامت الشرطة في نيكاراغوا بضرب ما لا يقل عن سبعة صحفيين بالهراوات يوم السبت من بينهم أحد أشهر رؤساء التحرير في حملة متصاعدة على وسائل الإعلام المستقلة عقب احتجاجات ضد الرئيس دانييل أورتيغا.
وكانت الشرطة قد احتلت الأسبوع الماضي مكاتب رئيس التحرير البارز كارلوس فرناندو تشامورو بالإضافة إلى مبان تستخدمها عدة منظمات للمجتمع المدني كانت قد حظرتها.
وتجمع الصحفيون يوم السبت أمام مقر الشرطة في العاصمة ماناغوا. وطلب تشامورو من رجال الشرطة الموجودين في الخارج معلومات عما وصفه بمداهمة غير قانونية لمكاتبه تم خلالها مصادرة أجهزة وأوراق.
وبعد طلبه خرج رجال شرطة من المقر مزودين بهراوات وقاموا بركل تشامورو ومن معه وصحفيين كانوا في المكان لتغطية الحدث.
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وتشهد نيكاراغوا منذ أبريل نيسان واحدة من أسوأ أزماتها منذ الحرب الأهلية التي وقعت في البلاد في الثمانينات . واحتدمت الاحتجاجات لشهور قبل شن الحكومة حملة لقمعها.
وقال مركز حقوق الإنسان في نيكاراغوا، وهو أحد الجماعات التي تحظرها الحكومة، إن ما لا يقل عن 322 شخصا لقوا حتفهم كما اعتقل أكثر من 500 آخرين.