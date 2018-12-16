وقعت مصادمات بين عناصر الشرطة الجورجية ومتظاهرين من المعارضة في ضواحي مدينة تيلافي، حيث حاول المتظاهرون دخول المدينة للاحتجاج ضد تنصيب رئيسة البلاد المنتخبة سالومي زورابيشفيلي.
احتجاجات في جورجيا ضد تنصيب رئيسة البلاد المنتخبة
تقرأ الآن:
احتجاجات في جورجيا ضد تنصيب رئيسة البلاد المنتخبة
وكانت زورابيشفيلي فازت في انتخابات الرئاسة في جورجيا أمام منافسها غريغول فاشادزهيوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر. لكن المعارضة تقول إن الانتخابات الرئاسية جرت وسط انتهاكات تم ارتكابها، وإنه ينبغي اعتبارها غير شرعية.
وكانت زورابيشفيلي خاضت الانتخابات بصفتها مرشحة مستقلة، ولكنها حظيت بدعم حزب "الطموح الجورجي" الحاكم الذي ترأسه رئيس الوزراء السابق بيدزينا إيفانيشفيلي.
وكان ممثل المعارضة الخاسر غريغول فاشادزه الذي حصل على 40% من مجموع أصوات الناخبين وفق النتائج الرسمية، ادعى أن الانتخابات جرت في ظروف من "الإرهاب الإجرامي"، على حد تعبيره.
تتابعون على يويرونيوز أيضا:
وزير خارجية البحرين يدافع عن قرار أستراليا نقل سفارتها إلى القدس
قمة المناخ في بولندا: المجتع الدولي يصادق على قواعد تطبيق اتفاق باريس