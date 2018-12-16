احتجاجات في جورجيا ضد تنصيب رئيسة البلاد المنتخبة

وقعت مصادمات بين عناصر الشرطة الجورجية ومتظاهرين من المعارضة في ضواحي مدينة تيلافي، حيث حاول المتظاهرون دخول المدينة للاحتجاج ضد تنصيب رئيسة البلاد المنتخبة سالومي زورابيشفيلي.

وكانت زورابيشفيلي فازت في انتخابات الرئاسة في جورجيا أمام منافسها غريغول فاشادزهيوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر. لكن المعارضة تقول إن الانتخابات الرئاسية جرت وسط انتهاكات تم ارتكابها، وإنه ينبغي اعتبارها غير شرعية.

وكانت زورابيشفيلي خاضت الانتخابات بصفتها مرشحة مستقلة، ولكنها حظيت بدعم حزب "الطموح الجورجي" الحاكم الذي ترأسه رئيس الوزراء السابق بيدزينا إيفانيشفيلي.