صربيا: مظاهرة حاشدة في بلغراد للتنديد بسياسات الرئيس والمطالبة بإقالته

خرج الآلاف في العاصمة الصربية، بلغراد، يوم السبت في مظاهرة حاشدة للتنديد بسياسات الرئيس ألكسندر فوشيتش وحزبه المتمثل في الحزب التقدمي الصربي الحاكم.

ووسط أجواء شديدة البرودة، جابت المظاهرة شوارع بلغراد وصولاً إلى القصر الرئاسي، حيث ردد المتظاهرون الهتافات المنددة بـ "السياسات الاستبدادية" لفوشيتش، والمطالبة بإقالته.

وتعد هذه المظاهرة الثانية على التوالي، التي تنظم في نهاية الأسبوع، وتعتبر الأكثر حشداً للمعارضة منذ ربيع العام الماضي، حين خرج الآلاف في بلغراد على مدى أسابيع تنديداً بفوز فوشيتش بالرئاسة، ويقول ناشطون بالمعارضة إنه استبدادي ويصفون الحزب التقدمي الصربي بأنه فاسد.