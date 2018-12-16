اعتداء ستراسبورغ: ارتفاع حصيلة القتلى إلى خمسة (مدعي عام باريس)

أعلن مدعي عام باريس ريمي هيتز أن شخصا خامسا أصيب في اعتداء ستراسبوغ قد قضى متأثرا بجراحه لتصل بذلك حصيلة القتلى إلى خمسة و 11 مصابا لا يزال العديد منهم في حالة الخطر الشديد. وقالت وسائل إعلام فرنسية إن الضحية ويعرف باسم بارتك يبلغ من العمر 35 عاما كان في حالة غيبوبة شديدة. وكان شريف شيخات المشتبه به في تنفيذ الاعتداء على سوق الميلاد في ستراسبورغ قد صوب سلاحه نحو بارتك وأطلق عليه رصاصة في الرأس حين كان يوجد رفقة صحفي إيطالي شاب قضى هو الآخر قبل يومين.