الرئيس السوداني في دمشق في أول زيارة لزعيم عربي إلى سوريا منذ الأزمة

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في حدث لافت، قالت وسائل إعلام سورية إن الرئيس السوداني عمر حسن البشر وصل العاصمة السورية دمشق في أول زيارة لزعيم عربي إلى سوريا منذ بداية الأزمة في مارس آذار عام 2011.

وقد وأظهرت صور رسمية الرئيس السوري بشار الأسد لدى استقباله للبشير في المطار الذي هجره زعماء عرب وأجانب منذ بداية الصراع حيث تجنبت دول عربية كثيرة الأسد بعد انتشار الاحتجاجات في سوريا مطالبة بإسقاط النظام إلى أن تحولت الأزمة إلى مواجهة مسلحة أودت بحياة مئات الآلاف من السوريين ودفعت بالملايين إلى طريق النزوح والشتات.