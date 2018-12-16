آلاف المجريين يشاركون في احتجاج ضد رئيس الوزراء أوربان

شارك نحو عشرة آلاف مجري في احتجاج بالعاصمة بودابست ضد قانون جديد للعمل، وما وصفوه بنزعة متسلطة متزايدة لرئيس الوزراء اليميني القومي فيكتور أوربان.

واحتجاج يوم الأحد الذي أطلق عليه منظموه اسم "عيد ميلاد سعيد يا رئيس الوزراء"، هو رابع وأكبر مظاهرة في أسبوع من قبل أحزاب المعارضة اليسارية ومجموعات طلابية ومدنيين ضد حكومة أوربان. وشاركت نقابات عمالية في الاحتجاج أيضا.