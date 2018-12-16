وزير الخارجية التركي في منتدى الدوحة: حديث عن خاشقجي وغولن وآفاق العلاقة مع الأسد

على هامش حضوره منتدى الدوحة في قطر، أطلق وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو سلسلة تصريحات تناولت مجموعة من القضايا الساخنة وعلى رأسها جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وآفاق الوصول إلى الجناة والمواقف الغربية من الجريمة إضافة إلى ملف العلاقة مع سوريا بعد أن تضع الحرب أوزارها وملف الداعية التركي فتح الله غولن المحكوم بالإعدام في بلاده والذي تطالب أنقرة واشنطن بتسليمه.

وقال الوزير أوغلو إن دولا أوروبية كثيرة "تغض الطرف عن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي رغم أنه يمكنك بوضوح أن تسمع نسمع بوضوح أن الفريق السعودي خطط مسبقا لقتل خاشقجي" على حد تعبيره.

وعن آفاق العلاقة مع النظام في دمشق قال جاويش أوغلو: إذا فاز الأسد في انتخابات ديمقراطية سنفكر في العمل معه.

وتأتي هذه التصريحات بعد سلسلة من المواقف المتصلبة لأنقرة تجاه الرئيس السوري الذي لطالما دعا المسؤولون الأتراك إلى ضرورة تنحيه على اعتبار أن الوضع لن يستقيم ما لم يغادر الأسد السلطة. وعلى صعيد وجود القوات الأمريكية على الأراضي السورية، أعرب الوزير التركي أعن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس حاليا مغادرة سوريا.

وفي ملف فتح الله غولن قال جاويش أوغلو: "في الأرجنتين.. قال ترامب لأردوغان إنهم يعملون على تسليم غولن وآخرين" في إشارة لقمة مجموعة العشرين التي عقدت بالأرجنتين من 30 نوفمبر تشرين الثاني إلى الأول من ديسمبر كانون الأول.