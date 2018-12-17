تقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي يوضح بالتفصيل حجم تدخل روسيا في حملة الانتخابات

قالت صحيفة واشنطن بوست يوم الأحد إن مجلس الشيوخ الأمريكي سينشر هذا الأسبوع تقريرا يوضح بشكل مفصل النطاق الواسع لحملة المعلومات المغلوطة الروسية التي أحاطت بحملة الانتخابات الأمريكية في 2016.

وهذا أول بحث يدرس ملايين التعليقات التي وردت على وسائل التواصل الاجتماعي وقدمتها شركات تويتر وفيسبوك وغوغل للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، وحصلت واشنطن بوست على مسودة من هذا البحث.

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وقالت الصحيفة إن البحث يقدم تفاصيل أكثر عن الجهود المعروفة لوكالة أبحاث الانترنت التابعة للحكومة الروسية لتعزيز الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب في 2016 وبث الشقاق بين الناخبين الأمريكيين من خلال نشر قضايا مثيرة للجدل مثل العنف الناجم عن الأسلحة النارية.

وأضافت الصحيفة أن اللجنة التي تضم الحزبين الديمقراطي والجمهوري لم تقل ما إذا كانت قد وافقت على نتائج التقرير الذي أعده لمجلس الشيوخ باحثون لهم صلة بجامعة أوكسفورد بانجلترا، وقالت إنه سيكون أحد تقريرين ستنشرهما اللجنة هذا الأسبوع.

ونفت روسيا تدخلها في الانتخابات على عكس النتائج التي توصلت إليها أجهزة المخابرات الأمريكية.