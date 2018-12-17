ثاني ممثلة استرالية تتهم جيفري راش بارتكاب سلوك جنسي مشين

والممثلة التي تجسد دورا في مسلسل "البرتقالي هو الأسود الجديد" (أورانج إز ذا نيو بلاك) هي ثاني ممثلة استرالية تتهم راش بارتكاب سلوك مشين خلال إنتاج مسرحية في البلاد.

وقالت الممثلة يايل ستون في مقال في صحيفة "نيويورك تايمز" بعنوان "ثمن إخبار قصة على غرار (#مي تو) في استراليا " إن راش رقص عاريا أمامها في غرفة تغيير الملابس بطريقة لعوبة واستخدم مرآة لمشاهدتها وهي تستحم خلال إنتاج مسرحية "مذكرات رجل مجنون" (ذا دايري أوف إيه مادمان) في 2010 و2011.

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ونقلت الصحيفة عن ستون قولها "أعتقد أن الأمر كان بنية الهزل لكن أثر الأمر هو أنني شعرت بعدم وجود مكان أشعر فيه بالأمان وبأنني غير مراقبة"، وكانت ستون حينها في الخامسة والعشرين من عمرها .

ونشرت الصحيفة بيانا من راش قال فيه إن ادعاءات ستون "غير صحيحة وفي بعض الأحيان اجتزئت تماما من سياقها"، مضيفا "أتأسف بشدة وبصدق إذا كنت قد سببت لها أي انزعاج".

هذا ولم يتسن الحصول على تعليق من محامي راش.

كما تزامن ذلك مع إقامة راش دعوى تشويه سمعة ضد الفرع الاسترالي من نيوز كورب بعد مقالات نشرها قال فيها إن ممثلة أخرى قدمت شكوى داخلية من تصرفاته خلال إنتاج مسرحية الملك لير في عامي 2015 و2016.