وزير الأعمال البريطاني: استفتاء جديد على البريكسيت سيزيد عدم اليقين

في ظل المأزق الذي تواجهه الحكومة البريطانية بقيادة تيريزا ماي في البرلمان بسبب اتفاق الخروج من الإتحاد الأوروبي الموقع ما بين لندن وبروكسل وضعف ما يقدمه الاتحاد الأوروبي حتى الآن، يزداد عدد الساسة المتحدثين عن احتمال خروج بريطانيا دون اتفاق أو إمكانية إجراء استفتاء ثان لمنع هذا الخروج.

وقال الإثنين وزير الأعمال البريطاني غريك كلارك إن إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي سيزيد حالة عدم اليقين بالنسبة للبلاد وأنه يفضل أن يساند البرلمان الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي في هذا الصدد.

وكان وزيران في حكومة ماي قد ذكرا الأحد أن الحكومة البريطانية لا تعد لإجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي وشددا على أنه لا يزال من الممكن أن يقر البرلمان الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع إدخال تغييرات بسيطة عليه.

وأرجأت ماي التصويت على الاتفاق في البرلمان الأسبوع الماضي لأنها كانت ستخسره على الأرجح وتحاول الحصول على "ضمانات" من التكتل لمحاولة إقناع النواب المتشككين فيه. وقالت بروكسل الأسبوع الماضي إنها مستعدة للمساعدة لكنها حذرتها من أنه لن يكون بمقدورها التفاوض مجددا على الاتفاق.

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وقبل أقل من أربعة أشهر من الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي المرتقب في مارس/ آذار المقبل، تعرقل الانقسامات العميقة في البرلمان وفي أنحاء البلاد عملية الخروج، الذي يمثل أكبر تحول في التجارة والسياسة الخارجية ببريطانيا منذ أكثر من 40 عاما.