في العام 2018، حظيت الأحداث المتعلقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته باهتمام كبير من طرف متابعي شبكة يورونيوز في الوطن العربي. وخلال عملية الجرد السنوي للمواضيع الأكثر قراءة ومشاهدة أظهرت الأرقام ما يلي:
دونالد ترامب وعائلته... أكثر المواضيع التي شغلت اهتمام الوطن العربي في العام 2018
دونالد ترامب وعائلته... أكثر المواضيع التي شغلت اهتمام الوطن العربي في العام 2018
ترامب يتوعد الأسد بسبب الهجوم الكيماوي ويصفه بالحيوان
تصدر هذا الموضوع كل الأحداث التي تمت تغطيتها في العام 2018 والمتعلقة بدونالد ترامب. الموضوع نشر على الموقع في 04 نيسان/أبريل 2018.
بعد تغريدة ترامب .. سوريا تخلي مطاراتها وقواعدها وروسيا تحذر من التداعيات
من بين المواضيع التي حظيت بإهتمام القراء في الوطن العربي، الموضوع الذي نشر على موقع يورونيوز عربي في 11 أبريل/ نيسان 2018.
في غفلة من زوجها...ميلانيا تشاهد الـ CNN في أول رحلة خارجية من دون ترامب!
في 04 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، حظي موضوع جولة السيدة الأمريكية الأولى باهتمام كبير في الوطن العربي.
ترامب لمناصريه: أمريكا ستصبح دولة عالم ثالث في حال تم عزلي
التهديدات التي لطالما أرسلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر كانت هي الأخرى من بين المواضيع الأكثر إطلاعا.
محامي ترامب الجديد يؤكد ان المبلغ المدفوع للممثلة الإباحية كان لحماية أسرته
من جهتها شغلت القضايا الجنسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب محط اهتمام القراء.
شاهد : ممثل أمريكي يتلقى نجمته الخاصة في هوليوود ويشتم ترامب
فقرة بدون تعليق الخاصة بشبكة يورونيوز والتي نقلنا في إحدى مواضيعها دونالد ترامب شهدت إقبالا كبيرا من طرف المشاهدين في الوطن العربي.
هل يمكن توجيه اتهام لترامب أو مساءلته بعد أن أقر محاميه السابق بالذنب؟
تداعيات قضية محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق مايكل كوهين قبل انتخابات الرئاسة في 2016 في قضية ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز ونجمة مجلة بلاي بوي السابقة كارين مكدوجال كان من بين المواضيع الأكثرة قراءة خلال العام 2018.
ترامب يتحدث عن هدية "خاصة" للزعيم الكوري
لقاء القمة التاريخي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في شهر يوليو/تموز المنصرم شغل خلال هذه الفترة اهتماما كبيرا.
شاهد: مغني الراب كاني ويست يحضن ترامب في المكتب البيضاوي
لقاء ترامب مع نجم الراب الأمريكي كاني ويست الذي لطالما أثار الجدل مؤخراً بمواقفه الداعمة للجمهوريين وللرئيس ترامب شهد الكثير من الإهتمام، شأنه شأن لقاء ترامب بنجمة تلفزيون الواقع كيم كادراشيان في البيت الأبيض للحديث عن أوضاع السجون الأمريكية
ترامب يستقبل كيم كرداشيان في البيت الأبيض للحديث عن أوضاع السجون
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