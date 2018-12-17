دونالد ترامب وعائلته... أكثر المواضيع التي شغلت اهتمام الوطن العربي في العام 2018

في العام 2018، حظيت الأحداث المتعلقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته باهتمام كبير من طرف متابعي شبكة يورونيوز في الوطن العربي. وخلال عملية الجرد السنوي للمواضيع الأكثر قراءة ومشاهدة أظهرت الأرقام ما يلي:

تصدر هذا الموضوع كل الأحداث التي تمت تغطيتها في العام 2018 والمتعلقة بدونالد ترامب. الموضوع نشر على الموقع في 04 نيسان/أبريل 2018.

من بين المواضيع التي حظيت بإهتمام القراء في الوطن العربي، الموضوع الذي نشر على موقع يورونيوز عربي في 11 أبريل/ نيسان 2018.

في 04 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، حظي موضوع جولة السيدة الأمريكية الأولى باهتمام كبير في الوطن العربي.

التهديدات التي لطالما أرسلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر كانت هي الأخرى من بين المواضيع الأكثر إطلاعا.