الذهاب إلى السينما ، وقضاء يوم ممتع في متحف ، أو مشاهدة مسرحية ، طرق متعددة للإستفادة من أوقات الفراغ وقضائها بطريقة ممتعة، لكن بحثا أجري حديثا يؤكد أن هذه الأنشطة لا تقتصر فقط على إثراء ذهن المرء وتغذيته بالمعلومات فحسب، بل تساعد في حمايته أيضا.
دراسة: الذهاب إلى السينما أو مشاهدة مسرحية تقي الإنسان من الإصابة بالاكتئاب
دراسة: الذهاب إلى السينما أو مشاهدة مسرحية تقي الإنسان من الإصابة بالاكتئاب
وأشارت دراسة أجريت حديثا، وتم نشرها في المجلة البريطانية للطب النفسي، ان "المشاركة الثقافية " المنتظمة قد تساعد في تقليل خطر إصابة الإنسان بالإكتئاب في سن الشيخوخة.
لقراءة المزيد على يورونيوز:
زيادة الإجهاد والضغط لدى الموظفين تدفع شركات لتجربة خفض أسبوع العمل لأربعة أيام
دراسة :طول فترة الرضاعة الطبيعية مرتبط بتراجع خطر الإصابة بأمراض في الكبد
الكلمات المتقاطعة والسودوكو قد لا تحول دون تدهور القدرات الإدراكية
وباستخدام بيانات أكثر من 2000 شخص فوق سن الـ 50 ، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين شاركوا في المعارض، شاهدوا الأفلام أو ذهبوا إلى المسرح مرة واحدة في الشهر هم أقل عرضة للإكتئاب بنسبة 48 بالمئة، هذا واستفاد الذين مارسوا أنشطة ثقافية كل بضعة أشهر من مخاطر أقل بنسبة 32 في المئة.
وتحتوي "ELSA" معلومات وبيانات حول الصحة والحياة الإجتماعية التي يعيشها كبار السن في إنجلترا على مدى عشر سنوات، إضافة إلى معلومات عن عدد المرات التي يذهب فيها الناس إلى الأوبرا والسينما والمعارض الفنية والمتاحف وما شابه، هذا وتكشف عن المشاركين الذين تم تشخيصهم بالاكتئاب.
ومع تعديل النتائج لمراعاة العوامل الأخرى التي قد تؤثر على ميل الإشخاص إلى الإكتئاب ومنها العمر والجنس والصحة وممارسة الرياضة، وجد الباحثون أن الأنشطة الثقافية لها الفوائد الاكبر في تحقيق رفاهية الشخص العقلية.
وذكرالكاتب الرئيسي الدكتور ديزي فنكورت ان "الناس وبشكل عام يعرفون جيدا فوائد تناول الوجبات الخمسة خلال النهار، وممارسة التمارين الرياضية من أجل صحتهم البدنية والعقلية ، ولكن هناك القليل من الوعي حول الأنشطة الثقافية وفوائدها المماثلة".