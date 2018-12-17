دراسة: الذهاب إلى السينما أو مشاهدة مسرحية تقي الإنسان من الإصابة بالاكتئاب

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الذهاب إلى السينما ، وقضاء يوم ممتع في متحف ، أو مشاهدة مسرحية ، طرق متعددة للإستفادة من أوقات الفراغ وقضائها بطريقة ممتعة، لكن بحثا أجري حديثا يؤكد أن هذه الأنشطة لا تقتصر فقط على إثراء ذهن المرء وتغذيته بالمعلومات فحسب، بل تساعد في حمايته أيضا.