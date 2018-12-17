شاهد لحظة الانفجار قرب محطة "سكاي" اليونانية في أثينا

انفجرت شحنة ناسفة قرب مبنى محطة تلفزيون (سكاي تي.في)في العاصمة اليونانية أثينا في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين مما أدى إلى تحطم نوافذ ووقوع أضرار جسيمة بالمبنى.

وقالت الشرطة إن شحنة ناسفة انفجرت قرب مبنى سكاي في الساعة 2.35 صباحا(0025 بتوقيت جرينتش) عقب اتصالات تحذير بوسائل الإعلام. وقالت المحطة على موقعها الإلكتروني إن النوافذ من الطابق الأول وحتى الطابق السادس تحطمت.