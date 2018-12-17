تيريزا ماي: تصويت البرلمان على اتفاق "بريكست" سيتم في الشهر المقبل

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الاثنين إنها ستعود إلى البرلمان للتصويت على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي في منتصف يناير كانون الثاني المقبل متعهدة بالحصول على تطمينات من الاتحاد لحل الأزمة الحالية.

وبعد تهديد من حزب العمال البريطاني المعارض الرئيسي بالدعوة إلى تصويت رمزي يوم الاثنين بسحب الثقة منها إذا لم تحدد موعدا، قالت ماي إن البرلمان سيناقش الاتفاق في يناير كانون الثاني المقبل ثم يصوت عليه في الأسبوع الذي يبدأ في 14 من الشهر ذاته.

وقالت ماي أمام البرلمان بينما تصاحبها صيحات الاحتجاج "أعلم أن هذا الاتفاق لا يعتبره الجميع مثاليا. إنه حل وسط. لكن إذا جعلنا المثالي عدوا للجيد فإننا بذلك نخاطر بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي عرض تقديم "المزيد من الإيضاحات" بشأن أكثر جوانب هذا الاتفاق إثارة للخلاف وأن حكومتها لا تزال تسعى للحصول على "مزيد من التطمينات السياسية والقانونية".

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وفي ظل ضعف ما يقدمه الاتحاد الأوروبي حتى الآن من تنازلات ترضي أعضاء البرلمان البريطاني، يزداد عدد الساسة الداعين لإجراء استفتاء ثان. ويقول وزراء في حكومة ماي إنه يمكن تجنب الاستفتاء إذا اختبرت الحكومة سيناريوهات الخروج عبر إجراءات تصويتية في البرلمان.

انقسامات

كما يزداد عمق الانقسام في البرلمان مع حديث بعض الأعضاء عن خيارات مختلفة لمستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وفيما يتعلق بالخروج دون التوصل إلى الاتفاق أو الاستمرار فيه.

واستبعدت ماي ووزراؤها مرارا إمكانية إجراء استفتاء ثان قائلين إنه ربما يعمق الانقسامات ويضلل الناخبين الذين صوتوا في عام 2016 لصالح انسحاب بلادهم من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52 في المئة.

ويزيد ذلك من مخاطر الخروج في 29 مارس آذار دون اتفاق وهو سيناريو تخشى بعض الشركات من أنه سيكون كارثيا بالنسبة لبريطانيا خامس أكبر اقتصاد في العالم.

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واستغلت ماي بيانها أمام البرلمان يوم الاثنين لرفض فكرة إجراء استفتاء ثان وتأكيد أن خطتها الرامية إلى الحفاظ على علاقات اقتصادية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي بعد الانسحاب منه هي الخطة الوحيدة المتاحة.

وقالت ماي "دعونا لا نخسر ثقة الناس بإجراء استفتاء آخر".

وأضافت "إجراء تصويت آخر سيجلب أضرارا يتعذر إصلاحها فيما يتعلق بسلامة سياساتنا لأنه سيوجه (رسالة) إلى الملايين الذين آمنوا بالديمقراطية بأن ديمقراطيتنا لم تحقق" تطلعاتهم.