معالج روحاني برازيلي متهم بمئات الاعتداءات الجنسية يسلّم نفسه للشرطة

ذكرت وسائل إعلام محلية في البرازيل يوم الأحد أن معالجاً روحانيا تتهمه أكثر من 300 امرأة باعتداءات جنسية قد سلم نفسه للشرطة بعد يوم من اعتباره هاربا من العدالة.
وقالت بعض وسائل الإعلام إن جواو تيشيرا دي فاريا الذي ذاع صيته بعدما أذاعت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري تقريرا عن أساليبه العلاجية عام 2013، استسلم للسلطات على طريق سريع بمنطقة أبادجانيا.
ولم يتسن الوصول لممثلين عن الشرطة وعن دي فاريا للتعليق.
وكان قاض أصدر يوم الجمعة أمر اعتقال بحق دي فاريا وأمهله حتى ظهر السبت لتسليم نفسه. وبعدما أحجم عن تسليم نفسه في الموعد المحدد، أعلنت السلطات أنه هارب.
وجذب دي فاريا اهتمام آلاف البرازيليين والأجانب بمركزه للعلاج الروحاني في منطقة أبادجانيا. ونفي الرجل التهم يوم الخميس عندما زار مركزه وتحدث لحشد من اتباعه. وقال المحامي الموكل بالدفاع عنه يوم السبت إن دي فاريا سيسلم نفسه وسيقدم طعنا يوم الاثنين.
وقد يواجه دي فاريا (76 عاما) تهمة الاغتصاب التي تصل عقوبتها إلى السجن عشرة أعوام، وقد تزيد إلى السجن 15 عاما في حالة إدانته باغتصاب شخص ضعيف.