جنرال دايناميكس: كندا ستتحمل التزامات ضخمة إذا ألغت اتفاقا عسكرياً مع السعودية

حذرت الوحدة الكندية لشركة جنرال دايناميكس اليوم، الإثنين، أوتاوا من أن الحكومة الاتحادية ستتحمل "التزامات بمليارات الدولارات" إذا ألغت من جانب واحد اتفاقا لبيع عربات مدرعة للسعودية.

جاء ذلك في بيان أصدرته الشركة بعد قليل من قول رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للمرة الأولى إن حكومته الليبرالية تبحث عن سبيل للخروج من الاتفاق.

وكانت جنرال دايناميكس الكندية قد وقعت مع السعودية في العام 2014 عقداً لبيع المملكة عربات مدرعة بقيمة 15 مليار دولار وذلك في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر.

وأضافت الوحدة في بيان نشر منذ قليل إن فسخ عقد السلاح السعودي ستكون له آثار سلبية كبيرة على قطاع صناعة السلاح الكندي، محذرة من أن 80 بالمئة من العاملين في القطاع سيخسرون وظائفهم.

وقال رود فليك إن نحو 13.500 موظفاً سيتأثرون بإلغاء العقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مضيفاً إن "هناك طرقاً أخرى لممارسة الضغط على السعودية غير هذه".

وأضاف فليك "السعوديون سيذهبون ويشترون العربات من مكان آخر في حال ألغيت الصفقة".