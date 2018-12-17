شاهد: إسرائيل تهدم منزل فلسطيني قتل جنديين لها في الضفة الغربية المحتلة

وهدمت القوات الإسرائيلية الطابق السفلي من منزل عائلة الفلسطيني أشرف نعالوة في قرية شويكة القريبة من طولكرم في الضفة الغربية.

هدمت القوات الإسرائيلية اليوم الاثنين جزءا من منزل عائلة فلسطيني قتله الجنود الإسرائيليون بعد شهرين من قيامه بقتل جنديين إسرائيليين في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة.

وقتل الجيش الإسرائيلي الخميس الماضي أشرف نعالوة (23 عاماً) الذي اتهمه بتنفيذ هجوم قتل فيه جنديان إسرائيليان في المنطقة الاستيطانية بركان في السابع من شهر تشرين الأول/اكتوبر في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد ملاحقته لأكثر من شهرين.

وتنتقد منظمات حقوقية إسرائيلية هدم بيوت أسر المهاجمين الفلسطينيين باعتباره عملا انتقاميا وعقابا جماعيا.

وأيدت المحكمة العليا الإسرائيلية في معظم الأحيان سياسة الهدم التي وصفها مسؤولون إسرائيليون بأنها عقابية ورادعة في نفس الوقت لمن يفكر في تنفيذ هجوم.