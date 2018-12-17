والد ميغان ماركل يطلب من ملكة بريطانيا أن تصالحه مع ابنته في عيد الميلاد

وقال توماس ماركل للملكة إليزابيث في مقابلة بثتها قناة (آي.تي.في) التلفزيونية "أقدر أي شيء يمكنها القيام به أعتقد أنها تريد حل المشكلات العائلية". وأضاف "الأسر، سواء كانت ملكية أم لا، متشابهة ويجب أن تظل مترابطة خاصة في وقت عيد الميلاد".

قال والد ميغان ماركل زوجة الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا يوم الاثنين إنه يأمل أن تتدخل الملكة لإعادة تواصله مع ابنته.

وتابع توماس ماركل والد ميغان أن ابنته لم ترسل له بطاقة معايدة بمناسبة عيد الميلاد وإنه يأمل أن يتمكن هو وابنته في وقت ما من إعادة بناء علاقتهما.

وقال "كل ما يمكنني قوله هو أنني هنا، وهي تعلم، وحاولت الاتصال بها واحتاج أن تسعى إلي. أحبها جدا ... أحب ابنتي جدا ويتعين أن تعرف هي ذلك".

كما أشار الوالد خلال اللقاء التلفزيوني إلى أن ابنته الملكية، تتجاهل رسائله النصية اليومية، وأعرب عن خشيته من ألا يرى أطفالها أبدا إذا استمرت القطيعة بينهما.

وأيضا:

وأضاف الوالد خلال المقابلة: "يجب أن يكون هناك مكان لي. فأنا والدها وسأكون الجد لأطفالها المستقبليين". لكن قصر كينزنغتون، وهو مقر العائلة المالكة لم يرد على طلب التعليق بشأن المقابلة.