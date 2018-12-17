حزب العمال البريطاني يضغط على ماي والأخيرة ترفض استفتاءً ثانياً حول بريكست

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قال مصدر في حزب العمال البريطاني المعارض إن زعيمه جيريمي كوربين سيدعو إلى اقتراع على سحب الثقة من رئيسة الوزراء تيريزا ماي، اليوم الإثنين، إذا لم تحدد موعدا للتصويت في البرلمان على الاتفاق الذي توصلت إليه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأوضح المصدر أن الاقتراع سيكون على سحب الثقة من ماي وليس من حكومتها، وهو ما يعني أنه لن يكون ملزما.

وتزامنت دعوة كوربين مع تصريح للمتحدث باسم تيريزا ماي اليوم قال فيه إنها تسعى للحصول على "تطمينات إضافية" لازمة للحصول على دعم البرلمان للاتفاق الذي توصلت إليه مع زعماء الاتحاد الأوروبي لمغادرة التكتل، مستبعدة إجراء استفتاء ثان أو تصويت استرشادي بشأن خيارات الانسحاب. وتواجه ماي مأزقا في البرلمان المنقسم بشدة بشأن اتفاقها للخروج واضطرت لتأجيل التصويت عليه الأسبوع الماضي. وزاد ذلك من مطالبتها باتباع استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك إجراء استفتاء ثان أو اختبار خيارات الخروج المختلفة في تصويت برلماني.