فازت الفلبينية كاتريونا غراي بلقب ملكة جمال الكون الاثنين لتصبح رابع مرة تفوز فيها الفلبين بهذه المسابقة الدولية. وحصلت غراي الفلبينية الاسترالية البالغة من العمر 24 عاما على اللقب في العاصمة التايلاندية بانكوك حيث ضمت المسابقة لأول مرة متسابقة من المتحولين جنسيا.
الفلبين تفوز لرابع مرة في مسابقة ملكة جمال الكون التي ضمت متحولين جنسيين لأول مرة
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الفلبين تفوز لرابع مرة في مسابقة ملكة جمال الكون التي ضمت متحولين جنسيين لأول مرة
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وقالت غراي التي كانت ترتدي فستانا باللونين الأحمر والبرتقالي "قلبي مليء بقدر كبير من الامتنان. كانت هناك لحظات من الشك شعرت فيها بالارتباك وشعرت بالضغط".وسئلت جراي خلال المسابقة عن رأيها في إضفاء الشرعية على تعاطي الماريجوانا فقات إنها تؤيد ذلك لأغراض طبية.
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وعاد لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال الكون للجنوب أفريقية تامارين جرين البالغة من العمر 24 عاما ولقب الوصيفة الثانية للفنزويلية ستيفاني غوتيريز، 19 عاما.
وكانت الفلبين قد فازت في مسابقات ملكة جمال الكون لأعوام 2015 و1973 و1969.