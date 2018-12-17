الفلبين تفوز لرابع مرة في مسابقة ملكة جمال الكون التي ضمت متحولين جنسيين لأول مرة

فازت الفلبينية كاتريونا غراي بلقب ملكة جمال الكون الاثنين لتصبح رابع مرة تفوز فيها الفلبين بهذه المسابقة الدولية. وحصلت غراي الفلبينية الاسترالية البالغة من العمر 24 عاما على اللقب في العاصمة التايلاندية بانكوك حيث ضمت المسابقة لأول مرة متسابقة من المتحولين جنسيا.

وقالت غراي التي كانت ترتدي فستانا باللونين الأحمر والبرتقالي "قلبي مليء بقدر كبير من الامتنان. كانت هناك لحظات من الشك شعرت فيها بالارتباك وشعرت بالضغط".وسئلت جراي خلال المسابقة عن رأيها في إضفاء الشرعية على تعاطي الماريجوانا فقات إنها تؤيد ذلك لأغراض طبية.