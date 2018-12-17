انفجار يتسبب بهدم مبنى في اليابان والشرطة ترجح أن يكون جراء تسرب غازي

تستمر فرق الشرطة والإطفاء في اليابان الاثنين بالبحث عن سبب الانفجار الذي وقع في مدينة سابورو بشمال البلاد مما أدى إلى انهيار مبنى يدخل الخشب تصميم هيكله، وإصابة 42 شخصا.

وقالت تقارير إخبارية يابانية نقلا عن الشرطة إن الحادث الذي وقع مساء الأحد ربما نتج عن انفجار أكثر من 100 "علبة رذاذ" كانت شركة للعقارات تريد التخلص منها. وسبق أن قالت الشرطة إنها تتوقع أن يكون الانفجار متعلقا بصهاريج لغاز البروبان موجودة داخل المبنى.

ونقلت صحيفة جابان تايمز أن موظفا من وكالة العقارات قال للشرطة بأنه تم رمي "علب الرذاذ"، وأنه يعتقد أن الغاز المتسرب من العلب اشتعل لدى تشغيل سخان للمياه.

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لكن مسؤولي الشرطة والإطفاء في سابورو أكدوا أنه من السابق لأوانه تأكيد أي شيء بشأن سبب الانفجار. وأظهرت مقاطع مصورة بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد ألسنة لهب وتناثر ركام في الشوارع.

ونقلت الصحيفة نفسها عن رجل يقطن في منطقة قريبة قوله "سمعت صوت فرقعة تشبه صوت الرعد واهتزت شقتي".

وقالت الشرطة إن رجلا أصيب بحروق في وجهه ولكنه ليس في خطر. فيما تلقى معظم الجرحى الآخرين من إصابات سطحية.