متحوّلة جنسياً تخطف لقباً تاريخياً في مسابقة جمال الكون

احتشد أقرباء وأصدقاء المتحولة جنسياً ملكة جمال إسبانيا أنخيلا بونسي اليوم، الإثنين، في إحدى القاعات بمدينة بيلاس الإسبانية لتقديم الدعم لها في مسابقة ملكة جمال الكون التي تشهدها العاصمة التايلاندية بانكوك، لتكون بذلك أول امرأة متحولة جنسياً تشارك في هذه المسابقة.

وعلى الرغم من أن اللقب ذهب للفلبينية كاتريونا جراي، إلا أن بونسي (27 عاماً) خطفت لقب تاريخياً باعتبارها أول متسابقة من المتحولين جنسياً في المنافسة الدولية التي تقام منذ 66 عاماً.