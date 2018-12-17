متحوّلة جنسياً تخطف لقباً تاريخياً في مسابقة جمال الكون

احتشد أقرباء وأصدقاء المتحولة جنسياً ملكة جمال إسبانيا أنخيلا بونسي اليوم، الإثنين، في إحدى القاعات بمدينة بيلاس الإسبانية لتقديم الدعم لها في مسابقة ملكة جمال الكون التي تشهدها العاصمة التايلاندية بانكوك، لتكون بذلك أول امرأة متحولة جنسياً تشارك في هذه المسابقة.
وعلى الرغم من أن اللقب ذهب للفلبينية كاتريونا جراي، إلا أن بونسي (27 عاماً) خطفت لقب تاريخياً باعتبارها أول متسابقة من المتحولين جنسياً في المنافسة الدولية التي تقام منذ 66 عاماً.
وكاتريونا (24 عاما) عارضة أزياء فلبينية أسترالية وفازت باللقب في بانكوك عاصمة تايلاند وهي ثاني فلبينية تفوز باللقب في ثلاث سنوات.
والوصيفة الأولى في مسابقة العام الحالي هي الجنوب أفريقية تامارين جرين وجاءت والوصيفة الثانية هي الفنزويلية ستيفاني جوتيريز.
وكان تم اختيار بونسي عبر الإنترنت كأفضل المرشحين للفوز باللقب، وهي متطوعة تعمل مع منظمة اجتماعية غير ربحية في إسبانيا.
ويشار إلى أن أنجيلا بونس أصبحت أول متحولة جنسياً تفوز بلقب ملكة جمال إسبانيا في شهر حزيران/يونيو من العام الحالي، قبل أن تتأهل لتمثيل بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2018.
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