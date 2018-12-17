قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن تركيا قد تبدأ عملية عسكرية جديدة في سوريا في أي لحظة مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد بإيجابية على خطط تركيا القيام بعملية شرقي نهر الفرات.
عاجل: أردوغان يقول إنه ربما يبدأ عملية عسكرية في سوريا في أي وقت
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عاجل: أردوغان يقول إنه ربما يبدأ عملية عسكرية في سوريا في أي وقت
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وقال أردوغان الأسبوع الماضي إن القوات التركية ستبدأ عملية جديدة عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية، شرقي نهر الفرات في شمال سوريا.
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