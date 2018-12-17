عاجل: أردوغان يقول إنه ربما يبدأ عملية عسكرية في سوريا في أي وقت

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن تركيا قد تبدأ عملية عسكرية جديدة في سوريا في أي لحظة مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد بإيجابية على خطط تركيا القيام بعملية شرقي نهر الفرات.