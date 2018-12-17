"تويتر" ترصد حركة مشبوهة في قسم العملاء مصدرها الصين والسعودية

أعلن متحدث باسم شركة "تويتر" اليوم الاثنين أن "زيارات مشبوهة" للموقع قد تم تسجيلها "وتبدو جزءا من نشاط مدعوم من الحكومة قادم من الصين والسعودية".
وأضاف المتحدث، في رسالة الكترونية وجهها لرويترز أن الشركة لا تعرف سبب هذا النشاط، ولكنها أبلغت المستخدمين صباح اليوم بتوخي الحذر.
وقد انخفضت أسهم "تويتر" بنسبة سبعة في المئة تقريبا بعد أن أعلنت الشركة أنها تحقق في حركة استخدام غير اعتيادية لموقعها، ولم تستبعد أن تكون جهات تتبع دولة بعينها تقف وراء هذا الاستخدام المشبوه، بغية سرقة بيانات المستخدمين.
وأوضحت "تويتر" في مدونة نشرتها، أنها اكتشف حركة مرور مشبوهة في قسم دعم العملاء خلال التحقق من أمرٍ يتعلق بإجراءات حماية البيانات التي تتضمن رموز بلدان هواتف المستخدمين وتفاصيل حول الحسابات المغلقة، مشيرة إلى أن هناك خللاً قد تم إصلاحه في السادس عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ولاحظ موقع "تويتر" أن عددًا كبيرًا من الزيارات إلى موقع دعم العملاء قادم من عناوين للإنترنت في الصين والمملكة السعودية.
وأشارت مدونة "تويتر" إلى صعوبة التحقق من الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تلك الحركة المشبوهة، غير أن الشركة لم تستبعد أن تكون ثمة جهات ترتبط بالدولة تقف وراء تلك الحركة المشبوهة.
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