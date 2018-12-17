"تويتر" ترصد حركة مشبوهة في قسم العملاء مصدرها الصين والسعودية

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أعلن متحدث باسم شركة "تويتر" اليوم الاثنين أن "زيارات مشبوهة" للموقع قد تم تسجيلها "وتبدو جزءا من نشاط مدعوم من الحكومة قادم من الصين والسعودية". وأضاف المتحدث، في رسالة الكترونية وجهها لرويترز أن الشركة لا تعرف سبب هذا النشاط، ولكنها أبلغت المستخدمين صباح اليوم بتوخي الحذر.

وقد انخفضت أسهم "تويتر" بنسبة سبعة في المئة تقريبا بعد أن أعلنت الشركة أنها تحقق في حركة استخدام غير اعتيادية لموقعها، ولم تستبعد أن تكون جهات تتبع دولة بعينها تقف وراء هذا الاستخدام المشبوه، بغية سرقة بيانات المستخدمين.